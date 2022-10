Little Big Italy su NOVE | expat e ristoranti della puntata a Seattle

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lunedì 10 ottobre 2022 va in onda la quintaquinta stagione diBig, dedicata a. Il programma viene trasmesso su canale(n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quellagara tra treitaliani all’estero in una stagione che torna nel continente americano. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gliin questo caso sono Elena, consulente e membro dell’Accademia Italiana di cucina, il corniciaio Fabio, la cui italianità è la chiave del successo nel suo lavoro, e il food blogger Fabio C; iin gara sono Zio Sal (toscano), Crudo e Cotto e la cucina casalinga e ...

Dituttounpop

...15 - Cash or Trash - Chi offre di più 2 Stagione Ep.26 20:20 - Don't Forget the Lyrics - Stai sul pezzo - 1V 2 Stagione Ep.26 21:25 -Italy - 1V 5 Stagione Ep.5 23:10 -Italy 5 ...In soli 14 anni Lorenzo ha alle spalle diverse apparizioni in tv e ruoli nel cinema: "Show" Di Gerry Scotti su canale 5, il video di Random "Rossetto", la web serie "Fuga dalla morte" di ... Little Big Italy, la puntata del 10 ottobre 2022 a Seattle su Nove Lunedì 10 ottobre 2022 va in onda la quinta puntata della quinta stagione di Little Big Italy, dedicata a Seattle. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato ...Lunedì 3 ottobre 2022 va in onda la quarta puntata della quinta stagione di Little Big Italy, dedicata a Washington. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentat ...