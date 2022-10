L' Italia reagisca L' appello della famiglia di Giulio Regeni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nessuna risposta dall'Egitto. Così il processo per l'omicidio diresta sospeso e dal ministeroGiustizia arriva la conferma dell'assoluta mancanza di collaborazione da parte dell'Egitto per arrivare ai quattro 007 le cui posizioni in patria sono state archiviate da tempo. "Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta dall'autorità egiziana" sulla domiciliazione dei quattro indagati, ammette, sentito dal gup di Roma, Nicola Russo, capo dipartimento per gli Affari giustizia presso il ministero di via Arenula. "L'ultima richiesta in ordine di temo risale al 6 ottobre scorso", aggiunge, chiarendo che Il Cairo "non ha neanche risposto alla richiesta di incontro arrivata dalla ministra Marta Cartabia". L'udienza viene aggiornata al 13 febbraio, ma la strada per arrivare a un vero processo è sempre più in salita, tanto ...