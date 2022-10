L’Italia del Karate FIJLKAM rappresentata dall’aquilano Federico Arnone ai Mondiali Giovanili in Tur

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'Aquila - Dal 26 al 30 ottobre 2022 si svolgeranno a Konya in Turchia ididella WorldFederation. L’aquilano già Campione Europeo a squadre rappresenterànella categoria Junior come individualista e nella categoria Cadet-Junior con la squadra composta da(Master Rapid Skf – CPGAL’Aquila), Vincenzo Pappalardo (G.S. Fiamme Oro Caserta), Luigi Mattacchioni (G.S. Fiamme Oro Roma,Pontino Sabaudia) e Francesco Sergi (Metropolitan Brindisi). La duplice convocazione come individualista e come componente della squadra sottolinea l’altissimo profilo e la notevole esperienza dell’atleta ormai abituato ad affrontare competizioni di livello internazionale e dove ...