Listeria | pancake al cioccolato Bernard Jarnoux Crepier ritirati | il Ministero della salute invita a non mangiarli

Altro caso dopo i wurstel e i tramezzini al salmone. L'annuncio riguarda un'azienda ...Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone , si allunga la lista di prodotti ritirati dal mercato per "possibile presenza dimonocytogenes ". A essere richiamati questa volta sono ial cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier . L'azienda francese ha disposto il richiamo del lotto 256 del prodotto, ...Ritirati dagli scaffali i pancake al cioccolato del marchio Bernard Jarnoux Crepier. Dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per «possibile presenza di listeria ...Dopo il caso dei wurstel e dei tramezzini al salmone, un nuovo allarme per "possibile presenza di listeria monocytogenes" riguarda i pancake al cioccolato di marchio Bernard Jarnoux Crepier. (ANSA) ...