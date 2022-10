L’età della tecnica | il filo rosso che lega Steinbeck agli algoritmi

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I mezzadri costretti all’esodo verso un futuro beffardo ed illusorio ed un rider morto in strada e licenziato per non aver ultimato la consegna. Storie diverse, epoche diverse, stesso denominatore:. Le dinamiche che la regolano sono state descritte minuziosamente da John, premio Nobel nel 1962, in The Grapes of Wrath, passato alla storia in Italia con il titolo di Furore, ideato da Valentino Bompiani. Si trattastoria di migliaia di famiglie costrette dalle banche ad abbandonare la propria terra, priva ormai di fertilità, e ad inseguire l’illusione di una nuova vita nel West, in California. Illusione che si rivelerà tale soltanto alla fine del romanzo. Alle vicende che animano il viaggiopoverissima famiglia Joad, protagonista del romanzo, ...