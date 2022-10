L’esplosivo da un paese Nato | gli 007 ucraini | cosa è successo al ponte di Kerch in Crimea secondo la Russia

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’esplosione suldiinè un atto di terrorismo internazionale. Dietro il quale ci sono i servizi segreti. Partito dal territorio della Bulgaria. Che è undellae dell’Unione Europea. Sono queste le conclusioni dei servizi segreti dellasull’incendio scoppiato nell’infrastruttura voluta da Vladimir Putin per sancire l’annessione della regione contesa con Kiev. Che puntano il dito su «cittadini russi e stranieri» per l’attuazione del piano che ha colpito illungo 19 chilometri e costato 3,5 miliardi di dollari allo Zar. E confermano la tesi del camion-bomba emersa fin dai primi minuti dopo l’incendio. Scartando così tutte le ipotesi successive. Come quella del missile, del drone marino e della carica ...