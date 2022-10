L’economia della bicicletta italiana è sempre più solida e in salute

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il ciclismo scorre fluidamente nelle vene degli italiani, che possono contare su un compartopiù ine leader a livello continentale. È quanto emerge dalla ricerca “Ciclismo, Italia leader nella produzione e nella valorizzazione delle corse sportive Grandi Classiche. Il caso ‘Giro di Lombardia’”, realizzata dall’Ufficio studi di Banca Ifis nell’ambito dell’Osservatorio sullo Sport System Italiano. In Italia, tra produttori diretti di biciclette e componentistica, operano circa 610 aziende che con i loro ricavi contribuiscono al 29 per cento del fatturato complessivo dei produttori di veicoli (5,2 miliardi di euro). Questi dati, stando al report, rendono l’Italia il primo produttore di biciclette a livello europeo, con un podio completato da Germania (15 per cento) e Portogallo (12 per cento). In Italia, questo settore ha avuto (e sta ...