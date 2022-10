Le pagelle degli arbitri | Doveri | svista da 5 Orsato alla Orsato | 6

In attesa di Fiorentina - Lazio, ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della nona giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Ma il campospagnoli è uno dei più complicati nel quale andare a fare la partita, che sarà ... Sportface.it inoltre vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le, la moviola e ...I brianzoli colpiscono a freddo dopo 2’, l’attaccante riapre il match sullo 0-2 ma la rimonta non si completa. Azzurri raggiunti in vetta al girone dall’Oltrepo ...La Roma vince 2-1 contro un buon Lecce che ha giocato per 70 minuti in 10 uomini. Dybala segna, ma esce in lacrime per infortunio.