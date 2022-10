Le Jene | domani |   in prima serata su Italia 1 | con Teo e Belen il nuovo appuntamento | ecco cosa vedremo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Giulia Salemi (figlia di una donna di Teheran che nel 1978 è scappata dal suo paese nel corso della Rivoluzione Islamica) manda un messaggio alle donne iraniane nella loro lingua per raccontare loro la grande mobilitazione e il sostegno dell’alla loro causa. Sono state tantissime, infatti, le donne che hanno risposto all’appello lanciato da Nina Palmieri mentre si taglia una ciocca di capelli in segno di solidarietà con le proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini (la ventiduenne curda arrestata perché indossava l’hijab in modo ritenuto non corretto, ndr.). “Se ve la sentite, fatelo anche voi, tagliatevi una ciocca di capelli, speditela all’ambasciata dell’Iran a Roma, e pubblicate il video sui social con l’hashtag #IeneDonnaVitaLibertà“, aveva detto la settimana scorsa l’inviata nel suo servizio. Il suo appello è stato accolto da molte donne di spettacolo: ...

Giulia Salemi (figlia di una donna di Teheran che nel 1978 è scappata dal suo paese nel corso della Rivoluzione Islamica) manda un messaggio alle donne iraniane nella loro lingua per raccontare loro ...