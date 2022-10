Le Iene Show | le anticipazioni della prossima puntata Parla Giulia Salemi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Torna l’appuntamento con Le: ledi domani con Belen e Mammucari Domani, martedì 11 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due talenti comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Domani,(figlia di una donna di Teheran che nel 1978 è scappata dal suo paese nel corsoRivoluzione Islamica, ndr.) manda un messaggio alle donne iraniane nella loro lingua per raccontare loro la grande mobilitazione e il sostegno dell’Italia alla loro causa. Sono state tantissime, infatti, le donne che hanno risposto all’appello lanciato da Nina Palmieri mentre si taglia una ...

E non solo: presto tornerà con Bar Stella , unoche si è ritagliato su misura e del quale è ... Tanto che, sebbene nei mesi scorsi sia stato ospite di una puntata de Lecondotta proprio da ...... passando per un pregevole ruolo di special guest a Le. Dario Cassini e gli effetti della ... Altro che beauty regime da one manNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Singolarmente sono buone, ma insieme sono terribili perché se la prendono con i più deboli" ha detto Marconi chiacchierando con gli autori del reality show ... delle brutte iene", ha aggiunto ...