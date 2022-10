Le fortificazioni urbane sono un patrimonio identitario | per tutelarle si crei una ‘Carta delle mura’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) di Massimo Bottini* Mai come oggi ragionare sull’identità culturale del nostro Paese e trovare risposte capaci di far coesistere il passato con il futuro può aiutare a dare sostenibilità alculturale del nostro Paese. Partendo da questo presupposto, Italia Nostra ha lanciato in questi giorni una campagna per la conservazione, tutela e valorizzazionemura urbiche epresenti su tutto il territorio italiano. Oltre alle consuete attività sui territori, con manifestazioni un po’ dovunque da nord a sud, si è svolto il 1° ottobre a Santarcangelo di Romagna un convegno dal titolo “Mura, limes e urbe. Tutela e valorizzazionemura urbiche” cui hanno partecipato esperti del settore, ingegneri, architetti, responsabilipubbliche ...