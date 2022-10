Le due turiste belghe travolte e uccise da un pirata della strada alle porte di Roma

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Erano appena arrivate nella capitale per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Avevano noleggiato un NCC per arrivare all’internocittà, poi quel gesto di solidarietà che è costato loro la vita. Jessy Dewildeman e Wibe Bijls (entrambe di 25 anni) sono mortedida un’automobile lungo la A24, nella zona di Tor Cervara. Le duesi erano fermate, solo pochi istanti prima dell’impatto, per prestare soccorso ad altre persone rimaste ferite in un incidente su quel tratto di. La persona alla guida del veicolo che le ha investite non si è fermato e ha proseguito la sua folle corsa.investite eda un...

