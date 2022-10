Le celeb che hanno abbandonato i social per preservare la propria salute mentale

la Repubblica

Vera icona del passato, i capelli cotonati tornano di moda conquistando le passerelle ma anche le star. Da Anne Hathaway a Jackie O', scopriamo insieme lesi sono lasciate conquistare dal fascino dell'extra volume per look moderno e un po' vintage. La fotogalleryI loro look sul red carpet di oggi e di ieri Gallery 7 Immagini Guarda la gallery Insomma, un com era/com è sull onda dell effetto nostalgiaormai ha contagiato tutti i settori. Dunque, si stava ... Social e salute mentale: le star che hanno detto addìo ai loro followers per stare meglio (Adnkronos) - Star col trucco e non solo in passerella. Maleducata by Achille Lauro per Maulac è l'ultima nata dell'universo della cosmesi, beauty brand che continuato a sedurre star e divi del cinema ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...