Lariano | tragedia sfiorata | bimbo e mamma investiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Inizio di settimana movimento e difficile a, lunedì 10 ottobre 2022: nelle ore centrali della giornata, infatti, unae il suosono stati. In via Tevere si è temuto il peggio Da quanto si apprende, una Duster ha urtato la donna e il figlio nel passeggino mentre attraversavano le strisce pedonali. In ospedale i malcapitati: il piccolo al Bambino Gesù di Roma e la donna a Velletri Accertamenti medici per il bambino e la: il primo presso l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” nella Capitale e la donna è stata affidata alle cure del nosocomio di Velletri. Nessuno dei due avrebbe riportato – per fortuna – danni e conseguenze gravi, o condizioni generali preoccupanti a seguito dello spiacevole accadimento. L’investitore ha chiamato i soccorsi L’uomo alla guida dell’auto che ...