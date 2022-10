L’archeologia come veicolo di diplomazia culturale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La Farnesina ha reso noto i contributi assegnati per le missioni archeologiche, etnologiche e antropologiche italiane all’estero, la cui dotazione è più che triplicata negli ultimi anni, superando gli 1,6 milioni di Euro ripartiti tra 250 richieste provenienti da tutto il mondo. L’Iraq si è confermato il Paese con il maggior numero di progetti, ben 18, di cui 10 situati nel territorio dell’Iraq federale e 8 nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno per un totale di oltre 200 mila euro finanziati. Solo per citare alcune delle missioni, troviamo PARTEN, diretta dal Prof. Daniele Morandi Bonacossi dell’Università di Udine nell’area di Duhok – Kurdistan iracheno, che ha portato alla luce eccezionali rilievi rupestri assiri che gli sono peraltro valsi il Premio “Khaled Al-Asaad 2020” in qualità di maggiore scoperta archeologica al mondo; gli scavi dell’area di Ninive Est a Mosul, ...