L’Albanova risorge | doppio Improta | Massa Lubrense al tappeto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) –torna al successo. I biancazzurri si impongono per 2 a 1 sule interrompono un digiuno da vittorie di tre partite, portandosi a quota otto in classifica. LA PARTITA – Con Negro out e Grezio in panchina ma non ancora arruolabile, Ciaramella conferma il 4-2-3-1. I biancazzurri sin dalle prime battute pressano alto e mettono alle corde gli avversari, con un Gallardo in grande spolvero che si rende pericoloso in tre circostanze (3?, 7? e 10?). Gli ospiti tremano anche sui tentativi di De Miranda (16?) e Corbisiero (21?), ma nonostante l’assedio dei locali il parziale non si sblocca. Al 34? primo corner del match per ilne aveva battuti sei nei primi nove minuti), primo tentativo con ...