La virostar vede la poltrona di ministro della Salute | chi deve ringraziare il Covid

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ai tempi deluno dei ministeri fondamentali è quello. Come riferisce Affari Italiani i nomi in ballo sono stati principalmente due: Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti. “La mia indisponibilità a ricoprire il ruolo prestigioso diè definitiva e scaturisce dal profondo amore per la mia professione di clinico e professore universitario, ruoli che non voglio abbandonare” le parole con cui il medico personale di Silvio Berlusconi, nonché direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, si è tirato fuori dalla corsa per un posto nel governo. Resta quindi campo libero per il medico ligure, direttoreClinica Malattie infettive dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. ...