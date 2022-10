La Venere di Botticelli sugli abiti di Gaultier Il Museo degli uffizi lo denuncia | Paghi l’uso dell’immagine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un’azione legale promossa dalle Galleriedi Firenze contro la maison dello stilista francese Jean Paulper “uso non autorizzato delladi”. La casa di moda, spiega ilin una nota, “ha infatti utilizzato l’immagine del capolavoro custodito nelper realizzare alcuni capi di abbigliamento, pubblicizzandoli anche sui propri social e sul proprio sito”, “senza chiederne il permesso, concordarne le modalita’ dele pagare il canone cosi’ come e’ invece espressamente previsto dalla legge”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia ANSA

