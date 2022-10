La vendetta di Putin per il crollo del ponte di Crimea | bombardata Kiev

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 ottobre 2022)si risveglia sotto le bombe: intorno alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia) ci sono state almeno quattro esplosioni nella capitale ucraina, in quello che sembra essere un attacco di risposta alla distruzione delsullo stretto di Kerch che collega laalla Russia, della qualeha accusato direttamente i servizi segreti di Zelensky. Il consigliere del presidente ucraino, Anton Gerashchenko, ha riferito sul suo canale Telegram che uno dei razzi lanciati questa mattina versoha colpito non lontano dal monumento dell’eroe nazionale della rivoluzione ucraina Hrushevsky, in pieno centro cittadino. “Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono andate in frantumi. Ci sono morti”, il commento del deputato ucraino Oleksiy Goncharenko. Non accadeva dallo scorso 26 giugno ...