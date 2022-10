“La situazione sta peggiorando…” Allerta massima al GF Vip 7 dopo l’ultima brutta notizia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Diversi attuali concorrenti del GF Vip 7 stanno manifestando la volontà di andare via, di abbandonare il gioco. La pressione di essere osservati 24 ore al giorno, le tensioni delle ultime settimane stanno giocando un brutto scherzo ai vipponi e più di qualcuno si mostra insofferente, vuole lasciare tutto. Il caso di Marco Bellavia ha provocato un terremoto in Casa: Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci eliminato al televoto flash. Pochi giorniSara Manfuso ha gettato la spugna. Ora è la volta di Luca Salatino, uno dei concorrenti più simpatici. Da diverse settimane l’ex tronista di Uomini e Donne sente la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti (che ha conosciuto nello studio di Maria De Filippi) e della sua vita di tutti i giorni. E più il tempo passa, più anche la nostalgia e la sensazione di non sentirsi al suo posto aumenta, tanto ...

