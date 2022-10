La sinistra e l’errore di pensare di recuperare elettori abbandonando gli ucraini

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nel corso di questa settimane nel nostro Paese è mutato il quadro politico, le elezioni hanno consegnato alle destre una vittoria netta; nei prossimi giorni assisteremo alla nascita di una nuova maggioranza parlamentare che esprimerà un nuovo Governo che giocherà un pezzo della sua credibilità internazionale sulla questione ucraina. Nelle stesse ore in casa nostra, in casa democratica, è partita la tradizionale analisi della sconfitta che si colora di tinte differenti, aprendo le porte a un cammino precongressuale dagli esiti speriamo rifondativi. Il Partito Democratico è nato quindici anni fa proprio per creare una valida alternativa nel campo progressista alle derive massimaliste e minoritarie, a quel complesso di eterna adolescenza che affliggeva il progressismo italiano dopo la svolta della Bolognina e dopo il crollo della Prima Repubblica. Nacque dalle ceneri del governo Prodi ...

Domani

...dei ministri A far scoppiare il caso sulla conduzione '' ...scoppiare il caso sulla conduzione '' però non è stato'... Annunziata che cerca invano di far dire a Cuperlo chedel ...... la Società delle Nazioni decreta contro'Italia un embargo di ... viene ucciso perdalla polizia durante la liberazione degli ...annuncia la trasformazione del Pci in Pds (Partito della)... La sinistra non perde per eccesso di cultura, ma per mancanza di visione