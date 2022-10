La sinistra cerca i grillini per affondare il Pd

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Mentre il Pd ha appena intrapreso il tortuoso cammino che lo porterà a scegliere il nuovo segretario, le altre forze di opposizione si danno da fare per fargli il funerale. Esponenti di Articolo 1 (il partito guidato da Roberto Speranza sempre più contestato dalla base) e diitaliana, insieme a personalità della società civile, lanciano un'iniziativa per far nascere un nuovo «polo progressista» assieme al Movimento 5 Stelle. L'obiettivo è approfittare dell'attuale crisi del Pd per far nascere una «rete di» che, in sinergia con il M5S, diventi l'unica depositaria dei valori riformisti e progressisti. Non a caso, le direttrici su cui si punta sono due: pacifismo e tutela dei lavoratori. Non è passata inosservata la presenza di Giuseppe Conte due giorni fa in piazza a Roma in occasione della manifestazione della Cgil. «La sicurezza sul ...