La Russia bombarda il centro di Kiev e un parco giochi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo appena due giorni dall’affidamento del comando delle operazioni in Ucraina a Sergei Surovikin, generale sanzionato per le brutalità commesse, l’intensità e la violenza degli attacchi russi sembra già aumentare. Questa mattina, per la prima volta in otto mesi di guerra, ilcittadino diè stato colpito da una salva missilistica. Le notizie sono ancora frammentarie, ci sono morti e feriti tra i civili, anche perché la capitale ucraina è distante da mesi daldelle battaglie — che laha spostato verso il Donbas riducendo il fronte offensivo davanti all’incapacità di sfondare su tutto il territorio. Il generale Surovikin non ha problemi a svolgere e suggerire operazioni spietate. D’altronde fu lui l’artefice materiale della carneficina che dopo anni di assedio e battaglie portò nel 2016 alla ...