La Roma in ansia per Dybala | le novità sugli esami alla coscia

e depressione, ma anche schizofrenia o disturbi bipolari. Lo dice un'indagine realizzata dalla Doxa per il Festival della Salute Mentale Ro. Mens , che si è concluso ail 2 ottobre. Nel ...- La, i tifosi e l'Argentina inper le condizioni di Paulo Dybala. I eri l'attaccante argentino ha avvertito un fastidio al quadricipite della coscia sinistra dopo aver calciato il rigore del 2 -...Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le condizioni di Paulo Dybala, attaccante della Roma, destano molta preoccupazione ai giallorossi: "La Roma è in ansia per Paulo Dybala. L'attaccant ...Ieri l'attaccante argentino ha avvertito un fastidio muscolare dopo aver calciato il rigore del 2-1 contro il Lecce ...