La Red Bull ha sforato il budget cup Ma per il momento se la cava

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ora è ufficiale: la Redcon cui Max Verstappen ha vinto il Mondiale 2021 - primo della sua carriera - ha corso non ad armi pari rispetto alla concorrenza, in particolare, nel confronto con la Mercedes di Lewis Hamilton che quel titolo se lo è visto sfuggire nell'ultimo giro ad Abu Dhabi. Sul quale si è discusso per tutto l'inverno e che ha portato all'azzeramento della direzione di gara della FIA con il suo responsabile, Michael Masi, giudicato non all'altezza nella gestione dei minuti concitati in cui si materializzò il sorpasso dell'olandese sul britannico forzando ogni regolamento. Dopo mesi di indagine, diversi rinvii e un goffo tentativo di definire illazioni infondate le notizie che emergevano sulla violazione delcap da parte della scuderia iridata, la federazione ha certificato nero su bianco quello che da settimane circolava nel ...