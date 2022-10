La parodia del giornalismo investigativo e la risposta in ucraino corrente che si merita

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilserio, quello co’ li controcojoni, quello combattente hasta la verdad Made in Zeta, quello che non guarda in faccia a nessuno ma rimira sé stesso in composto orgasmo, sin miedo al espejo, ed è invitato, strainvitato, megainvitato in approfondimento, in speciale, in maratona, in dibbattito a b multipla, a spiegare com’è la faccenda della pace e della guerra, e dal cocchio del Premio Stronzaggine osserva lungimirante verso le cose del mondo, il pianeta di trincee che ha duramente conosciuto frequentandole a su manera in each and every highway del praim taim, ecco, questocollettore di minchiate ha messo il suo sigillo ermeneutico sull’operazione speciale a far data proprio dal comincio, il 24 febbraio, là quando era eminente la verità documentatissima e di molto democratica secondo cui l’esercito ...