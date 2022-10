La pagella del lunedì del tennis mondiale | trionfi e… disastri

FRITZ: voto 10 Cosa chiedere di più dopo una settimana chiuso in albergo col Covid Sbanca Tokyo giocando alla grande, entra per la prima volta fra i top 10 e quasi alle Nitto ATP Finals DJOKOVIC: ...Il cross per Simeone vale un punto in più in(82 Olivera - Si prende lo sfizioprimo gol con la magliaNapoli)Anguissa 6 - Si alterna nel ruolo di play con Lobotka ed alimenta ...FRITZ: voto 10 Cosa chiedere di più dopo una settimana chiuso in albergo col Covid Sbanca Tokyo giocando alla grande, entra per la prima ...Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi ... esce per un problema muscolare dopo aver segnato su rigore (quinto gol consecutivo per lui) la rete del 2-1 a inzio ...