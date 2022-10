La notizia dei rom «inseguiti e massacrati dalla folla» è falsa

Leggi su facta.news

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il 10 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolo pubblicato il 9 ottobre 2022 dal sito Notizie 24 ore e intitolato “Rom rubano una borsa,: uno è in fin di vita, l’altro è…”. Secondo quanto riportato, a Milano due ragazzi, «entrambi cittadini romeni, di 19 e 25 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine», sarebbero stati linciati da unadopo aver tentato di rubare una borsa. I due sarebbero stati «portati in ospedale in gravi condizioni». Si tratta di unainfondata. Prima di tutto è necessario precisare che non esiste alcunadi cronaca legata alla città di Milano che riferisca del fatto oggetto della nostra analisi. L’articolo ...