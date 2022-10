La Mille Miglia torna a Bergamo il 17 giugno Ci sarà anche un trofeo di regolarità lungo le Mura

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La manifestazione. Lanel 2023. L’edizione dell’anno prossimo, che si disputerà da martedì 13 a sabato 17, conferma, con delle novità, il passaggio in città nell’ultimo giorno della manifestazione, che cambia il percorso e si svolgerà per ben cinque i giorni in un viaggio di oltre duemila chilometrile strade del nostro Paese.

Una Ferrari taglia il traguardo della1957 , è quella del pilota Pietro Taruffi , la "volpe argentata" come lo conoscono gli addetti ai lavori per via della sua chioma bianca ha poco più di 50 anni, 51 per la precisione, e la ...10 - 10 - 2022 / Punti di vista LAA FERRARA ANCHE NEL 2023. APPUNTAMENTO IL 13 GIUGNO. SI CELEBRANO I 100 ANNI DELL'AERONAUTICA. SINDACO: "SVILUPPEREMO INIZIATIVE SPECIFICHE". PER LO STUDIO FERRARESE BORSETTI 23 EDIZIONI ...Siena è una parte importante della Mille Miglia . L'edizione 2023 si presenta con la sorpresa della durata, che sarà spalmata ...Cambia il percorso: cinque i giorni in un viaggio di oltre duemila chilometri lungo le strade del nostro Paese ...