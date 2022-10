La Liga | Elche-Maiorca | inizio posticipato per maltempo

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Dopo i successi di Valencia, Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona , la sfida trae Maiorca chiude l'ottava giornata di. La sfida del Manuel Martinez Valero mette di fronte i padroni di casa, ultimi in classifica a quota un punto, e il Maiorca, dodicesimo a 8 punti. ...Questa è la curiosa storia di Alberto Gallego, cantante mancato e allenatore vero, che stasera, seppur ad interim, debutterà inguidando l', ultimo in classifica, un punto in 8 giornate, ... Voleva fare il cantante, sfiorò l'Eurovision, stasera esordisce su una panchina di Liga! Elche-Maiorca è a rischio rinvio. Il posticipo dell’ottava giornata della Liga 2022/2023 potrebbe anche non disputarsi a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sulla cittadina spagnola e c ...Eurovision l’ha sfiorata, in Liga invece ci è arrivato. Questa è la curiosa storia di Alberto Gallego, cantante mancato e allenatore vero, che stasera, seppur ad interim, debutterà in Liga guidando l’ ...