La Juve ha trovato la soluzione | Allegri si salva | cosa accadrà molto presto

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una sconfitta netta, quella di San Siro contro il Milan. Laincassa la seconda sconfitta di stagione (dopo quella di Monza), e ora si lecca le ferite. Massimilianoè ancora sulla graticola, ma non rischia ora la panchina. Chiaro però che serve un'inversione di rotta, prima che sia troppo tardi. E allora a Torino ci si affida al rimedio classico del ritiro. Tenere i calciatori lontani dalle loro famiglie per fare gruppo, e soprattutto per richiamarli ai loro doveri, è il metodo scelto dalla società bianconera, che potrebbe metterlo in atto da mercoledì (il giorno dopo la trasferta di Champions contro il Maccabi Haifa) fino a sabato, quando si giocherà il derby della Mole contro il Torino. Ritiro doveva partire dopo il ko col Milan, ma c'è la Champions Madama è sotto accusa per l'atteggiamento poco cattivo mostrato in campo, per i ...

