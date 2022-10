La “guerra delle parole” | la stampa mainstream passa ai “raggi X” il lessico di Giorgia Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Dimmi come parli e ti dirò chi sei“. Strano, ma vero: laha messo sotto la lente d’ingrandimento ildie, ovviamente, della destra italiana. Lilly Gruber, ad esempio, ha trovato da ridire sul fatto che la leader di FdI usi definire l’Italia più «nazione» che «Paese» traendone probabilmente auspici infausti per la nostra democrazia. Anche l’appello all’«Europa dei patrioti» – basta scorrere laoggi in edicola – ha fatto alzare il sopracciò a molti tra giornalisti, conduttori e intellettuali. Già, come si permette la? Per lor signori accostare l’Europa ai patrioti è un ossimoro. Non perché neghino l’Europa ma perché disconoscono la patria.attaccata perché dice “nazione” e non “Paese” Se ...