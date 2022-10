La giornata mondiale della salute mentale si tinge di verde

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “I’m friends with the monster that’s under my bed”, cantava Rihanna. Stringere amicizia con un mostro potrebbe apparire come un’immagine ossimorica. Tuttavia, lo facciamo di continuo. Nel momento in cui non riusciamo a sconfiggere i nostri demoni, cerchiamo d’imparare a conviverci. E, talvolta, essi diventano nostri amici. Tramutando lo scorrere del tempo in un tunnel