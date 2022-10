La geopolitica dello spazio secondo Elon Musk. La versione di Spagnulo

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I terminali satellitari Starlink della SpaceX utilizzati in prima linea dai militari ucraini non stanno più funzionando correttamente, affermano fonti qualificate di Kiev al Financial Times. Le truppe ucraine segnalano frequenti e preoccupanti malfunzionamenti e interruzioni dei loro dispositivi di comunicazione satellitare nel corso delle operazioni. Subito dopo l’invasione russaaveva donato migliaia di terminali Starlink per aiutare le truppe ucraine a far funzionare i letali droni, a ricevere e trasmettere informazioni riservate nelle aree belliche. Il miliardario americano era considerato un eroe nazionale a Kiev.fonti ucraine riportate dal Financial Times, negli ultimi giorni molte interruzioni del servizio hanno portato a catastrofiche perdite di comunicazione nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhya, e anche ...