La Fondazione Silvio Tronchetti Provera premia gli studenti più meritevoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Laha consegnato oggi dodici assegni di studio perre glipiùdel corso di Laurea Magistrale in Data Science dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca tra quelli che si sono laureati nell'anno accademico 2021/2022. Istituita dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2017 in risposta alla veloce evoluzione e alle crescenti esigenze del mondo digitale, la Laurea Magistrale in Data Science registra oggi un tasso di occupazione che vede l'impiego in tempi brevi di oltre il 90% degli, ma c'è anche chi riceve offerte di lavoro ancor prima della laurea. Il corso vede inoltre una crescente partecipazione femminile, pari oggi a oltre un terzo del totale, il doppio rispetto al ...