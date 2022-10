La Dinamo vince e convince

Laconcede un solo rimbalzo offensivo nei 15' che decidono il match dopo il 55 - 50 e piazza un break 19 - 2 grazie alla difesa, corre in campo aperto, diverte e si diverte, mettendo in mostra ...Ospiti in difficoltà, Robinson e Bendzius ne approfittano portando lasul 74 - 53. La Tezenis si risveglia ad un minuto dalla fine con la tripla di Imbrò ma Onuaku e Kruslin chiudono sul 77 a ...TagsDinamoLa partita giusta, al momento giusto, nel modo giusto. La Dinamo si ripresenta in campionato ai propri tifosi dominando il match con ...Il Banco di Sardegna Sassari, alla sua prima apparizione casalinga, vuole riscattare la sconfitta di Varese nel primo turno ma la Tezenis Verona non si preannuncia, pur matricola della serie A, come..