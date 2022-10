Kyiv | missili russi colpiscono il consolato tedesco

Le forze russe hanno lanciato oltre 83e usato 17 droni iraniani per attaccare l'Ucraina. ... ha riferito il viceministro della Difesa ucraina Hanna Maliar, citata dalIndependent. "Le ...Dieci le vittime, 60 i feriti, tutti civili. Questo il primo bilancio degli attacchi cone droni, lanciati in mattinata dalla Russia in 14 regioni dell'Ucraina , fornito dalla ... Lviv ee ...Pesantemente colpita la capitale Kyiv (Kiev) e altre regioni, tra cui quella di Leopoli. Gli aiuti umanitari sono in particolare cibo, vestiti e medicinali. Circa 4.000 chilogrammi raccolti grazie all ...Le stazioni della metropolitana di Kiev si sono riempite stamattina di cittadini in cerca di rifugio dagli attacchi russi. La circolazione dei treni è stata sospesa su tutte le linee. Il ministero del ...