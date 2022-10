Kvaratskhelia a Cremona ha toccato 33 palloni | solo Meret meno di lui

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Trentatré. Tanti ne ha toccatinella partita di ieri contro la Cremonese. Pochi. Pochissimi visto che il georgiano ha giocato tutto l’incontro. Non è stato sostituito. Per avere qualche termine di paragone, Raspadori – che è uscito al 72esimo sul punteggio di 1-1 – ne ha toccati cinquantatré (53). Politano, uscito nello stesso momento, ha potuto gestire il pallone cinquanta volte. Insistiamo: tra gli undici titolari,è il calciatore del Napoli che pervolte ha avuto il pallone tra i piedi. Soltanto(27) ha fatto peggio. Manella vita fa altro, para. Se il calciatore di più talento del Napoli è il calciatore che tocca, a nostro avviso qualcosa può essere corretto. Ci sono anche aspetti ...

... ma come detto l'idea decisiva è quella di, che va a prendersi uno spazio lasciato ... Ce ne siamo accorti a: è così che gli azzurri sono passati in vantaggio in una partita ..., Stadio 'Giovanni Zini'. Minuto 23., sino a quel momento tenuto a bada anche con sistemi poco etici (denunciati da Spalletti al termine della gara), cade in area di rigore dopo ...Il primato solitario arriva con gol a grappoli che il Napoli continua a fare anche quando, come ieri a Cremona, il risultato finale tradisce ... Niente che abbia somigliato alle goleade di coppa ... La Cremonese, finalmente schierata con un prudente 4-2-3-1 ha giocato bene e alla pari del Napoli. Un Napoli che ha qualità da stra vendere. Rimangono almeno 3 proble ...