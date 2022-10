Kostic disastroso | le gravi conseguenze dopo il Milan

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Filipsta faticando a entrare nel mondo Juve, con la sua prestazione con ilche ha evidenziato un problema davvero importante. C’è davvero pochissimo di che salvare al termine di-Juventus in casa bianconera, con la squadra di Massimiliano Allegri che torna dalla Lombardia leccandosi le ferite e con un Filipdavvero irriconoscibile che rientra con un dato davvero clamoroso. LaPresseNon sono bastate le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa per riportare essere in casa Juventus, infatti in molti erano convinti che queste due squadre non erano abbastanza attestanti per Madama. Nel momento in cui la Vecchia Signora ha giocato contro ila San Siro, nonostante i rossoneri avessero davvero tantissime defezioni, è arrivata una sonora sconfitta per 2-0. Sicuramente il classico ...