Kìron Partner Spa investe sui giovani | opportunità di lavoro e crescita nel settore del credito

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) MILANO – Nel mercato attuale la specializzazione dei professionisti delè una delle chiavi per riuscire a soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie italiane. I consumatori, oggi, sono molto più preparati che in passato e sono anche in possesso di una mole di informazioni in cui è spesso difficile districarsi. È fondamentale la guida di un esperto per poter fare scelte oculate e in linea con il proprio potere d’acquisto e la propria capacità reddituale. Per questo motivoSpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha puntato in questi anni ancora di più suiper poter creare una rete di professionisti in grado di rispondere al meglio alle esigenze di coloro che necessitano di un finanziamento, sia al momento dell’erogazione di unlegato ...