“Kim o Bremer | ad oggi l’affare lo ha fatto il Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Fulvio Marrucco intermediario perKim è intervenuto a Radio Crc: “o Kim, adlo hail”. Marrucco rivela anche un retroscena su Kim: “Lo proposi tempo fa, ma poi non si intraprese nessuna trattativa. Era il momento in cui tanti calciatori volevano andare via dalla Cina perché gli stipendi erano stati ridotti, quindi parecchi giocatori avrebbero gradito trasferirsi. Tra questi c’era anche Kim che ho proposto al, ma all’epoca ilera sufficientemente organizzato sulla retroguardia. In questo momento credo che al di là di tutto ciò di cui si discute in questo periodo meraviglioso, il punto chiave è il contratto di Cristiano Giuntoli“. Poi su Kim oaggiunge: “Visto il Kim di ...