Kiev sotto attacco | missili nel centro della capitale ucraina

Sono state diverse le deflagrazioni nella capitale ucraina, come dimostramo le immagini postate sui social dagli abitanti di, che in molti si sono rigugiati nel metrò. 10 ottobre 2022Dopo l'affronto simbolico e il danno materiale alla struttura strategica in Crimea,si è svegliata questa mattinagli attacchi aerei di Mosca. Non accadeva da giugno. E sono diversi gli obiettivi che potrebbero finire ancora nel mirino dei russi: infrastrutture strategiche,...Ucraina ancora pesantemente sotto attacco. La notte appena trascorsa è stata una delle più turbolente delle ultime settimane. Diversi raid sono stati segnalati in tutte le principali… Leggi ...Un missile russo, durante l’attacco che sta colpendo Kiev in queste ultime ore, è caduto di fianco ad una ragazza mentre stava registrando una diretta video. Gli occhi sbarrati e la mano alla bocca in ...