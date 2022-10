Kiev | missile russo colpisce il ponte di Vetro | il momento dell' esplosione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Diverse esplosioni hanno scosso il distretto di Shevchenkivskyia capitale ucraina. Il ministero'Interno ucraino ha dichiarato che almeno 8 persone sono rimaste uccise e 24 ferite nel bombardamento nel distretto di Shevchenkivskyi, nella capitale. I russi hanno fatto saltare anchedinella capitale ucraina. Nel video, ildela struttura centrata da un. SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

... gli americani M142 Himars, sistemi lanciarazzi ad alta mobilità, e ilanticarro portatile ... Financial Times L'esplosione sul ponte di Crimea è stata 'un colpo per Putin', mentre '...russo cade sul centro di: il momento dell'esplosione Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce la sua posizione: "Il costante terrorismo contro la popolazione civile è l'...Questa mattina Kiev è stata svegliata dalle sirene antiaereo, poco dopo è stata scossa da diverse esplosioni: ci sono morti tra i civili, palazzi colpiti da missili, alte colonne di fumo. La reazione ...L'ufficio ricerca e sviluppo di Samsung presente dal 2009 in Ucraina sarebbe stato sfiorato o colpito, pare da alcune immagini, da uno dei missili caduti a Kiev nelle prime ore del mattino di oggi. Il ...