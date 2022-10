“Kiev dietro l’attacco al ponte di Kerch” | per il New York Times Gli Usa si allontanano dall’Ucraina?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott – Ildiè esploso per mano ucraina, secondo quanto trapelato da fonti di intelligence statunitense al New. Un altro segnale da oltreoceano che fa riflettere – e forse sperare – sul complicato nodo della guerra tra Ucraina e Russia.di, per il Newla mano è ucraina Se l’Ucraina prima rivendica (in pratica) l’esplosione, poi nel pomeriggio ritratta accusando Mosca, mentre dal Cremlino non si fa altro che accusare Volodymyr Zelensky e soci, da oltreoceano prosegue una tendenza curiosa: quella di prendere “quasi” posizione contro. O quanto meno di non lasciar trapelare giudizi o considerazioni che possano farle recitare il ruolo di vittima come nei mesi scorsi. Suggestione? ...