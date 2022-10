Kesha cita Jeffrey Dahmer in Cannibal ed esplode la polemica dopo 12 anni | parla la madre e spiega perché

Leggi su biccy

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Era il 2010 quando, nel pieno boom della sua carriera, ha pubblicato l’albumanticipato dall’omonimo singolo. Brano in cui vieneto, il seriel killer che delismo ha fatto la sua firma distintiva. “Use your finger to stir my tea / And for dessert I’ll suck you teeth / Be too sweet and you’ll be a goner / Yeah, I’ll pull a”. Unazione che è passata inosservata fino ad oggi. Fino ad oggi, appunto. Questosu Netflix è spopolata la serie di Ryan Murphy Monster: TheStory in cui viene mostrata la vita e gli omicidi dello spietato serial killer. Il pubblico ha così potuto ...