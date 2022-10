Juventus | la rivelazione spiazza tutti | “Non c’è più fiducia”

Juventus News 24

E discorso identico lo si può fare anche per Kalulu , una vera e propria, dopo essere ... Prima della gara con la, qualche tifoso storceva il naso nel leggere la formazione ...Il 2 - 0 allanasce da cambi di regia e stravolgimenti tattici da vero fuoriclasse. Theo ... Kalulu è probabilmente la più grandedel Milan di Pioli . Preso non professionista quasi ... Mercato Juve, rivelazione sull'ex obiettivo: «Ricevute offerte, ma...» Il club emiliano starebbe seguendo attentamente questo giovane portiere considerato uno dei migliori talenti della formazione ucraina insieme alla stella Mudryk. Il Sasol dunque inizia a guardarsi att ...Theo Hernandez colpisce Cuadrado con Orsato che non concede il fatto alla Juventus. L'azione continua e la sfera termina in calcio d'angolo con Tomori che sigla il vantaggio. Furia bianconera nei conf ...