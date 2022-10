Juventus | guadagni da record per la Champions | Agnelli se la ride

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lanon sta vivendo una grande stagione, ma laha già portato nelle sue casse una cifra che in Italia non si era mai vista. Sicuramente laLeague è il torneo più importante che si possa essere in tutto il calcio internazionale, per questo motivo anche sesono davvero di primissimo piano, con lache in Italia rappresenta un unicum assoluto. AdobeLa squadra più importante del calcio italiano è indubbiamente la, con la Vecchia Signora che è stata in grado di vincere ampiamente in maggior numero degli scudetti della Serie A. Nonostante questo sono stati svariati i problemi soprattutto a livello internazionale, con la squadra che si trova incredibilmente ha solamente alla terza posto nella classifica delle squadre italiane più vincenti, ...