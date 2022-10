Juve | senti De Gea | 'Rinnovo con il Manchester United? Mi piacerebbe | vediamo'

Tuttosport

Se andiamo poi nel merito, è palese che lasi muova poco e male in campo. Perché hai voglia ad avere un regista come Paredes, se poi nessuno si libera per ricevere palla'. 'Per me la risposta ...TORINO - " Con un calendario così congestionato, con una partita ogni tre giorni, c'è davvero poco spazio per allenarsi e per migliorare quelle lacune evidenziate dallae, in generale, anche da altre squadre. Ci vuole tempo per ottenere dei risultati, come per esempio per esaltare velocità e intensività ": Massimo Neri , storico preparatore atletico al fianco di ... Juve senti Neri: “Impossibile abbiano solo 20’ di autonomia. C’è altro” Dopo lo 0-3 di Stamford Bridge, i rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere le chance di qualificazione. L'allenatore alla vigilia dà la carica alla squadra, così come Tomori: "Londra va risca ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Chelsea, Fikayo Tomori è tornato brevemente anche sul gol messo a segno sabato contro la Juve, dop ...