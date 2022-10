Judo | Mondiali 2022 | Parlati si mette al collo l’argento nei 90 kg | un oro a testa per Uzbekistan e Croazia

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quinta giornata che va in archivio ai Campionatidi, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent fino a giovedì 13 ottobre e valevole come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Dopo il terzo posto di Assunta Scutto (48 kg) nel day-1, è arrivata una nuova medaglia per la squadra italiana grazie aldi Christiannella categoria -90 kg. Il 24enne campano, autore di un cammino strepitoso nelle eliminatorie, ha ceduto il passo nell’atto conclusivo al beniamino locale Davlat Bobonov. L’uzbeko si è imposto per hansoku make a 2? dal Golden Score in seguito alla terza sanzione per passività comminata all’azzurro. Doppia medaglia di bronzo per la Georgia, con il campione d’Europa in carica Luka Maisuradze che ha sconfitto al ...