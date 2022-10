Jermaine Pennant | un deposito di marijuana nella sua vecchia casa | la scoperta di uno youtuber

(ancora) nei guai, ma questa volta non per colpa sua. L'ex 'bad boy' della Premier League, infatti, è ufficialmente indagato dopo che uno youtuber ha scoperto, all'interno di una ...L'ex giocatore di Arsenal e Liverpool è indagato dalla polizia, ma si dichiara per ora innocente e estraneo ai fatti, ex giocatore di Arsenal e Liverpool, è indagato dalla polizia dopo che è stato scoperto un centro di produzione illegale di marijuana in una delle sue ville di proprietà. Il tutto è ...Jermaine Pennant (ancora) nei guai, ma questa volta non per colpa sua. L'ex 'bad boy' della Premier League, infatti, è ufficialmente indagato dopo che uno youtuber ha ...Pennant si è dichiarato immediatamente estraneo ai fatti riportando al Daily Mail che la colpa sarebbe di un gruppo di narcotrafficanti che in passato aveva occupato la villa.